Vídeo: Duas pessoas morrem após batida entre moto e cavalo no Gama

A Polícia Militar de Goiás (PMGO) esteve presente na cena do acidente para auxiliar no controle do tráfego - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Duas pessoas morreram, nesta quarta-feira (12/3), após uma batida frontal entre uma moto Honda/CG e um cavalo na Via de Ligação do Gama ao Serra Dourada, na vicinal 383, KM 09.

Leia também: Idosa de 65 anos morre ao colidir moto em barreira de proteção na EPMB

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), no chão, estavam os corpos de um homem, ainda não identificado, e de uma mulher de 25 anos. Veja:

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Além das vítimas humanas, o cavalo envolvido no acidente também não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Polícia Militar de Goiás (PMGO) esteve presente na cena do acidente para auxiliar no controle do tráfego e na preservação do local.