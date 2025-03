Samba da Tia Zélia comanda ressaca de carnaval na Vila Planalto

O tradicional Samba da Tia Zélia foi responsável por comandar a ressaca de carnaval da Vila Planalto na tarde deste sábado (15/3). Às 14h, o bloco Ressaca STZ recebeu foliões de toda a cidade em frente ao restaurante conhecido pelos sábados de feijoada e música ao vivo. Intitulado Não Acaba Nem Quando Termina, iniciou na Rua Maranhão e segue pelas ruas Pacheco Fernandes, até finalizar na Rua da Igreja, às 20h.

Para a assessora Mariana Conceição, 25 anos, eventos democráticos como os da Tia Zélia são oportunidades de encontro. “Em Brasília, nós não temos muitas esquinas, momentos para se encontrar, é tudo muito individual. Então eu acho que o carnaval tem essa alegria, de viver, de poder dançar, poder tudo”, pontua a jovem.

A administradora Rachel Joffily, 35, também celebrou a ocupação das ruas da capital. “Eu acho que o mais importante dessa celebração é ver as pessoas saírem de casa na intenção de curtir a cidade com as pessoas da cidade. Tirar um pouco essa preocupação que a gente tem em Brasília, por ser um centro político, de estar sempre formal”, avalia.

A partir das 20h, é a vez do Setor Bancário Sul dançar ao som do Samba da Tia Zélia. Após o Ressaca STZ, os músicos seguem para uma apresentação na 2ª edição do Canteiro do Samba, ao lado dos grupos Elas Que Toque, Samba Urgente, Dudu 7 Cordas e 7 na Roda.