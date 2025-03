"É importante distinguir a falsa da boa informação", afirma reitora

A importância da UnB durante o processo de redemocratização do Brasil e a criação do Comitê de Enfrentamento à Desinformação foram alguns dos temas debatidos no CB. Poder — parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta segunda-feira (17/3), que teve como convidada a reitora da Universidade de Brasília (UnB), Rozana Naves. Às jornalistas Ana Maria Campos e Adriana Bernardes, ela destacou as ações que foram preparadas para o retorno do semestre letivo.

“E eu costumo dizer que a Universidade é uma instituição democrática por natureza. Nós fazemos consultas à nossa comunidade, desde a eleição para reitor até para representantes dos centros acadêmicos”, afirma Rozana.

Sobre a celebração dos 40 anos da redemocratização do Brasil e o papel da UnB durante esse processo, a reitora ressaltou o caráter democrático da universidade. “A UnB historicamente se posicionou nesse campo de defesa à democracia. Em todas as instâncias, o exercício democrático faz parte do cotidiano da Universidade. Desde que assumimos, temos desenvolvido um conjunto de ações que visam ampliar a participação da comunidade acadêmica”, afirma.

Lançado neste ano, em 8 de janeiro, data simbólica devido à tentativa de golpe em 2023, Rozana explica o funcionamento do Comitê de Enfrentamento à Desinformação. “O comitê foi instalado nesta data por ser um marco para as instituições brasileiras. É formado por docentes, técnicos e estudantes e pretende desenvolver ações internas e de forma externa junto à sociedade, a partir das experiências que já vêm sendo implementadas e de outras que podem ser ampliadas”, explica.

A reitora também comentou sobre projetos que estão sendo desenvolvidos com o poder público. “A Universidade de Brasília já vem contribuindo em projetos junto ao Supremo Tribunal Federal, junto ao Tribunal Superior Eleitoral, que foram importantes nos últimos anos para consolidar um arcabouço de enfrentamento à desinformação”, completa.

Sobre o retorno do semestre letivo, Rozana comentou as ações que foram planejadas para acolher os novos e os antigos estudantes. “No dia 31 de março, o primeiro edital do comitê deve ser lançado. A ideia é que a própria comunidade universitária possa propor ações de desenvolvimento de atividades nas unidades acadêmicas e com articulação com a comunidade externa”, disse.

Sobre o combate efetivo da desinformação, Rozana cita projetos que podem ser realizados. “As informações falsas podem circular pelas redes sociais ou até mesmo em comunidades físicas. Levar a possibilidade das comunidades reconhecerem e fazer o letramento digital da sociedade é importante para distinguir a informação falsa da boa informação”, finaliza.

