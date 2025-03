Acesso UnB: inscrições para ingresso via Enem abrem na segunda-feira (17/3)

MR Marina Rodrigues

Para garantir a vaga, candidatos selecionados por câmpus/curso/turno devem realizar o registro acadêmico on-line - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

A Universidade de Brasília (UnB) anunciou a abertura do processo seletivo para preenchimento de 2.120 vagas em cursos de graduação presenciais, com ingresso no segundo semestre de 2025. As oportunidades estão distribuídas entre os quatro câmpus da instituição – Darcy Ribeiro (Plano Piloto), Ceilândia, Gama e Planaltina – e contemplam diversas áreas do conhecimento. Os candidatos serão classificados de acordo com a nota obtida no Enem 2024 e a opção de curso, câmpus e turno escolhidos no momento da inscrição.



A seleção será realizada com base no desempenho dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024, que deve ser superior a 350 nas disciplinas e 400 na redação (saiba mais no edital). Para participar, os interessados devem acessar o site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) entre 10h de 17 de março e 18h de 7 de abril, preencher a inscrição e enviar a documentação exigida. A participação é gratuita.

Critérios de avaliação

O processo seletivo contempla três modalidades de ingresso: pelo sistema universal, aberto a todos os candidatos, independentemente da trajetória escolar; pelo sistema de cotas para escolas públicas, destinado a estudantes que cursaram todo o ensino médio na rede pública, com subdivisões para candidatos de baixa renda, autodeclarados pretos, pardos, indígenas ou quilombolas e pessoas com deficiência; e pelo sistema de cotas para candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos), com validação por comissão étnico-racial.

Para efetivar a inscrição, os candidatos deverão fornecer o número do CPF, indicar a modalidade de concorrência e selecionar o curso desejado. Quem optar pelo sistema de cotas para escolas públicas ou para negros deverá anexar a documentação comprovatória correspondente.

A primeira chamada dos aprovados será divulgada em 10 de junho. Os candidatos selecionados deverão seguir as instruções para o registro acadêmico on-line, conforme orientações do edital. O não cumprimento dessa etapa dentro do prazo implicará na perda da vaga.

Os interessados podem obter mais informações na Central de Atendimento ao Candidato do Cebraspe, localizada no Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte (SAAN), Quadra 01, Lotes 1115 a 1145, ou pelo telefone (61) 3448-0100, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h30.

Serviço

Seleção para acesso à UnB via nota do Enem

Vagas: 2.120 em diversos cursos de graduação

Período de inscrição: 17 de março a 7 de abril

Divulgação da primeira chamada: 10 de junho

Onde se inscrever: www.cebraspe.org.br/vestibulares/UNB_25_ACESSOENEM