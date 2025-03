GDF oferece serviços odontológicos no Paranoá a partir desta quinta

Nesta quinta-feira (20/3) tem início o programa Saúde Mais Perto do Cidadão — Restaurando Sorrisos no Paranoá. O projeto, que oferece consultas e procedimentos odontológicos ao público feminino em vulnerabilidade social, estará disponível até o dia 30 de abril.

Para participar, é preciso que a mulher esteja inscrita no CadÚnico, resida no Distrito Federal e apresente RG, CPF e cartão do SUS ao realizar o pré-agendamento pelo WhatsApp (61 99151-3934). As consultas serão confirmadas por ligação ou mensagem.

Serão 29 dias de atendimento — não haverá serviço nos dias 19, 20 e 21 de abril —, sempre das 8h às 12h e das 14h às 18h. A unidade móvel, que conta com consultórios, cirurgiões-dentistas, auxiliares, técnicos em saúde bucal e assistentes sociais, está montada ao lado da administração regional do Paranoá.

Entre os procedimentos disponíveis estão consultas odontológicas, radiografias, tratamento de canal, extrações e próteses dentárias.

Expectativa



Por dia, serão atendidos 35 pacientes e realizados até 70 procedimentos. Só em março, a expectativa é atingir 280 mulheres. Para abril, o projeto espera alcançar 735 atendimentos na cidade. A expectativa é chegar a 1.015 mulheres atendidas durante a passagem pelo Paranoá.

As próximas cidades a serem contempladas pelo projeto são Itapoã, Sobradinho e Planaltina. Com a circulação, o Restaurando Sorrisos espera atender ao longo do ano sete mil mulheres e realizar 19 mil procedimentos.

Com informações da Agência Brasília.