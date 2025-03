Com tradicionais ligas de quadrilha, Ceilândia tem energia junina todo o ano

Prestes a completar 54 anos, Ceilândia continua sendo conhecida por ser um polo cultural que abrange manifestações de todos os lugares do Brasil. Não é difícil encontrar histórias como a de Robson Vilela, 41, conhecido como Fusca, apaixonado por festejos juninos desde os 15 anos. Agora, fazendo parte uma das maiores tradições de Ceilândia, é diretor da Liga de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e Entorno e puxador de uma das mais tradicionais quadrilhas juninas da Ceilândia, Sanfona Lascada.

Robson afirma que suas melhores lembranças são dos tempos de infância onde presenciava show de forrozeiros em frente ao seu local de trabalho, a Feira Central de Ceilândia. "Desde de muito novo estive inserido nesse contexto de comércio local e feiras populares. Lá pude presenciar a gastronomia e a cultura da cidade que me deu vários amigos", relata. Ele conta que o convívio diário com essas manifestações culturais moldaram o seu gosto e o atraíram para o ambiente de quadrilhas juninas.

Hoje, Fusca diz que aprovei explorar todas as oportunidades que Ceilândia oferece para os moradores. "É até difícil de falar do que eu gosto de fazer. Gosto de curtir um samba, ir na Casa do Cantador e curtir um forró e o "repente" que acontece lá", afirma. Além das manifestações musicais, Robson também aproveita as várias opções gastronômicas da cidade. "A gastronomia também tem muita variedade, principalmente à noite com os food trucks. Ainda temos bares e restaurantes que enriquecem a cultura popular", completa.