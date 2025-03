No coração de Ceilândia, Feira Central celebra mistura cultural da cidade

Uma marca registrada de Ceilândia são as feiras populares. Nesses locais, os moradores encontram diversos serviços como venda de roupas, comidas típicas e também, uma oportunidade de aproveitar a junção de diversas culturas em um único lugar. Esses espaços possuem um papel fundamental na vida dos comerciantes e dos moradores da cidade, como a de Jonathan Araújo, 42 anos, que, além de ser ceilandense, é o atual presidente da Feira Central de Ceilândia, um dos cartões-postais ceilandenses.

A vida de Jonathan está ligada à feira desde cedo. Os dois nasceram no mesmo ano, e na infância, ele começou a frequentar o local. "Depois da separação dos meus pais, minha mãe decidiu desenvolver a atividade na feira em meados de 1993. Ela levava meu irmão e começamos a trabalhar na área de confecção. Foi nessa época que descobri a vocação para o comércio", conta.

De uma família de três irmãos, Jonathan foi o único que continuou no ramo do comércio. "Os outros decidiram seguir carreira na área de medicina. Minha mãe saiu da feira por volta de 2002, foi para o ramo de salão de beleza. Já eu, continuei nas confecções até disputar a eleição para a presidência da feira, e hoje estou administrando um pedacinho do Nordeste no coração de Ceilândia", destaca.

Para Jonathan, a feira representa muito mais do que uma geração de emprego. "Costumo dizer que visitar a Ceilândia, e não passar pela feira, é o mesmo que não ter visitado a cidade", alega. Presidente desde 2017, ele relata que sua principal motivação para concorrer às eleições foi abrir as portas para acolher várias culturas. "Tínhamos outra gestão que achava que cultura e eventos da comunidade na feira era perda de tempo. Eu pensava ao contrário. Quando assumi a presidência, comecei a atrair atividades como o hip-hop, o forró, o evangélico, o católico e o espírita. Realmente, acolher as diversas culturas da cidade. Hoje em dia, conseguimos acolher diversas manifestações", ressalta.













Vocação

Jonathan reafirma o carinho pela cidade. "Ao longo dos anos, ela não perdeu a tradição, mas ela também sofreu algumas alterações. Hoje, o comércio é mais forte, com lojas de eletroeletrônicos, pet shop, mais salões de beleza e outras atividades. A cidade foi ampliando sua vocação, que é o comércio e o setor de serviços", completa.

Vivendo há quatro décadas na "Lândia", apelido carinhoso que deu à cidade, Jonathan afirma sentir um orgulho enorme da cidade onde nasceu e foi criado. "Essa cidade é pujante e grande em todos os sentidos. Tanto nos problemas, sem sombra de dúvida, mas também no acolhimento. O povo nordestino que veio para cá, também tenho raiz nordestina, oferece esse calor e acolhimento. Ceilândia é maravilhosa, eu digo que ela é uma grande mãe, tudo que você precisa, você encontra", conclui.