Assassino de motorista de aplicativo é denunciado por feminicídio

Antônio Ailton da Silva, 43 anos, assassino da motorista de aplicativo Ana Rosa Brandão , 49, foi denunciado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF) pelo crime de feminicídio. A denúncia foi recebida na última quarta-feira (19/3).

Ainda no início do mês, o TJDFT reclassificou o crime, que antes era tido como latrocínio — roubo seguido de morte —, ao entender que a ação atentou contra a vida da mulher, e não seu patrimônio. Isso ocorreu após o acusado admitir, em depoimento à Polícia Civil, que escolheu, intencionalmente a vítima por ser mulher

Leia também: Adolescente de 17 anos é executado a tiros em praça da Fercal

"Observei uma motorista (em seu veículo) no estacionamento externo do Conic e imaginei que, por ser mulher, seria mais fácil do que com um homem para conseguir (levar) o transporte ou até mesmo subtrair seus (outros) pertences", declarou Antônio, à época do depoimento.