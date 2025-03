Áreas do Plano Piloto e Gama ficam sem energia nesta quarta (26/3)

A Neoenergia realizará uma modernização na rede elétrica das regiões do Plano Piloto e Gama, nesta quarta-feira (26). O procedimento causará a interrupção de energia para a segurança das equipes que realizam os trabalhos.

Os estacionamentos 01, 10, 11 e 12 e o Pavilhão das Feiras serão afetados das 9h às 15h, no Parque da Cidade. No Gama, a interrupção será das 10h às 16h, no Núcleo Rural Ponte Alta Norte, Chácara Cithiana, Sítio Flor do Campo, Chácara Recanto do Buriti.

Além dos desligamentos programados, a energia pode acabar em alguma região, sem comunicação prévia. Nesses casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado.