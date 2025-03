CasaCor vai semear sonhos e valorizar a história de Brasília na Casa do Candango

A mostra da CasaCor Brasília deste ano terá 47 ambientes inspirados no tema "Semear Sonhos". As empresárias Eliane Martins, Moema Leão e Sheila Podestá revelaram que esta edição fundamenta-se em três eixos: sonhos coletivos, ecossistemas em cooperação e confluência de saberes. Outra novidade é o espaço escolhido para receber a mostra: A Casa do Candango, na 603 Sul. "O local, que carrega a memória dos trabalhadores que ergueram Brasília, terá um de seus prédios revitalizado pelo evento, garantindo um novo uso para o espaço após a mostra", anunciou Moema Leão.

Valorização da história

Para Sheila de Podestá, "a CasaCor Brasília reafirma o seu compromisso com a valorização da cultura, da memória e do desenvolvimento sustentável". Eliane Martins avalia que a mudança de endereço para uma construção histórica "se conecta diretamente ao tema de 2025 e representa um reencontro com a natureza e um ambiente mais aberto, ampliando a experiência dos visitantes e profissionais". A presidente do espaço, Margarida Kalil, disse que o evento representa a concretização de um desejo antigo: a revitalização do prédio histórico que foi relevante para a cidade. "Não poderíamos estar mais felizes de voltar a receber nessa construção um espaço para desenvolvimento de projetos e oficinas à comunidade".

Margarida Kalil e Carla Lobo (foto: César Rebouças/Divulgação)

Capacitação de jovens para o mercado de trabalho

Uma parceria entre a Caixa Econômica Federal e o Instituto Coca-Cola Brasil deve capacitar cerca de 200 mil jovens para o mercado de trabalho nos próximos dois anos. Por meio do acordo, o estudante de 16 a 29 anos, cursando ou que tenha concluído o Ensino Médio, terá acesso às aulas do Coletivo Online, do Instituto Coca-Cola. Por meio de videoaulas, vão receber dicas sobre o mercado de trabalho, como elaborar currículo, a maneira correta de se comportar em entrevista e de se organizar profissional e financeiramente.

Acordo entre Caixa Econômica Federal e Instituto Coca-Cola (da esq. para a dir.)Jean Benevides, Diretor-Executivo de Sustentabilidade e Cidadania Digital; Adriano Assis Matias, Vice-Presidente de Varejo; Sergio Londoño, vice-presidente de PACS (Public Affairs, Comunicação e Sustentabilidade) da Coca-Cola para América Latina; Gustavo Biscassi , Diretor Sênior de Assuntos Públicos, Comunicação e Sustentabilidade para Brasil e Cone Sul da Coca-Cola; Ana Tacite, representante do Instituto Coca-Cola Brasil, Gerente de Estratégia e Inovação do Instituto Coca-Cola Brasil (foto: Lorena Melca/Divulgação)

Desenvolvimento sustentável

As aulas podem ser feitas a qualquer hora, em qualquer lugar, no ambiente digital. Por isso, o interessado precisa ter acesso à internet e Whatsapp para receber os avisos do curso. O projeto reforça o compromisso das instituições com a geração de oportunidades e o impacto social positivo, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

Caesb investe R$ 13 milhões em nove anos no Projeto Golfinho

Em 2025, 346 jovens em situação de vulnerabilidade estão inscritos no Projeto Golfinho, da Caesb. O programa é financiado com recursos de um percentual das multas e infrações aplicadas pela companhia. Nos últimos nove anos, cerca de R$ 13 milhões foram investidos em nove anos no projeto social que tem núcleos em Ceilândia e Itapoã, com atividades esportivas, educação ambiental e ações que fortalecem o desenvolvimento social. "Nos orgulhamos muito do Projeto Golfinho, que oferece a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade uma oportunidade de aprendizado e desenvolvimento. Todos os anos, garantimos atividades pedagógicas, esportivas e culturais que fazem a diferença na vida desses jovens", afirma Luis Antonio Reis, presidente da Caesb.

Cristiano Carvalho (foto: Cristiano Carvalho/Divulgação Caesb )

Oportunidade para jovem aprendiz

Os jovens atendidos no projeto participam de atividades no contraturno escolar, com ênfase em Educação Ambiental e Educação Física, além de passeios. O programa também promove palestras com os familiares dos participantes, abordando temas como conscientização e prevenção sobre o uso de drogas, abuso sexual, alienação parental, bullying, gravidez na adolescência e a importância da educação e dos vínculos familiares. Os jovens que completam 14 anos e se destacam no projeto são incentivados a participar do Programa Empregado Aprendiz da Caesb, com bônus na pontuação durante o processo seletivo.