Obstrução da tubulação de esgoto traz transtorno para moradores do setor O

Moradores do Condomínio Agrícola Privê Lucena Roriz, no setor O, em Ceilândia Norte, estão passando por problemas com o sistema de saneamento. De acordo com eles, uma parte da rede de esgoto foi construída no fundo dos lotes e, quando chove, a tubulação que transporta água poluída e restos de lixo fica obstruída, causando transbordamentos nas caixas e espalhando efluentes não tratados até nas casas.



O técnico de manutenção elétrica Ênio Dias, de 42 anos, explicou que o problema de obstrução na tubulação é recorrente. "O volume de água é grande e a tubulação entope por não comportar a necessidade de vazão de esgoto. O tubo é fino e estoura. Minha casa vira um esgoto a céu aberto, com muito mau cheiro. Meus cachorros ficam soltos no lote, é perigoso pegar doença”, disse.

Convivendo com o problema há 15 anos, o aposentado Sinval Pinto, 84, relatou os transtornos de quando a tubulação estoura. “Eu acordo à noite com o mau cheiro do esgoto. Às vezes não consigo nem dormir. Vem fezes, resto de lixo, minha casa transborda com essa água imunda. Minha cozinha fica a dois metros da porta de casa, sinto o odor de longe”, afirmou

















Para Sinval, o problema é estrutural. “Os funcionários da Caesb (Companhia Ambiental de Saneamento do Distrito Federal) vêm, tiram foto e vão embora, mas não resolvem o problema. A única solução seria colocar a rede de esgoto no lugar certo", enfatizou.

O especialista em engenharia civil e professor do CEUB Álvaro Bittencourt explicou que os riscos de entrar em contato com a água poluída são grandes. "Pode resultar na disseminação de doenças de veiculação hídrica, como hepatite A, febre tifoide, cólera, giardíase e verminoses", alertou. Segundo Bittencourt, quando os vazamentos são constantes, há risco de contaminação de mananciais superficiais e subterrâneos, afetando fontes de abastecimento de água.

Regiões com relevo acidentado, como o setor O, exigem soluções técnicas específicas para sanar problemas no saneamento, de acordo o especialista. “O escoamento por gravidade pode não ser suficiente em locais com vales e encostas. Por isso, é necessário prever no projeto estações de recalque, declividades adequadas e dispositivos que auxiliem o transporte do esgoto. Quando essas soluções não são aplicadas, há maior risco de acúmulo, refluxo e rompimento da rede”, detalhou.

Em nota, a Caesb esclareceu que no caso do Condomínio Agrícola Privê Lucena, a rede de esgoto condominial foi projetada e instalada para o fundo dos lotes. “Trata-se de sistema adequado para a localidade, conforme decisão adotada pela comunidade à época. A Caesb informa também que constantemente realiza a desobstrução de tubulações de esgoto no local, causada por lixo jogado na rede”, informou a companhia.

“É preciso lembrar que não se deve jogar qualquer tipo de lixo, como peças de roupas, absorventes, fraldas, preservativos, lenços umedecidos, cabelo e restos de fio dental em vasos sanitários, pias ou diretamente na rede de esgoto. No período de chuvas, as obstruções são ainda maiores, pois alguns usuários realizam, de forma irregular, ligações da água da chuva nas redes de esgoto. Água da chuva deve ser direcionada para a rede de águas pluviais”, complementou a Caesb.

Avisos de vazamento de esgoto podem ser comunicados pelo aplicativo da Caesb, por mensagem via WhatsApp (61 - 3029-8115), pela Central 115 ou pelo site da companhia (www.caesb.df.gov.br).

