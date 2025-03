Influencer que invadiu recinto de elefante no Zoo é indiciado por maus-tratos

O influencer de 25 anos, que invadiu o recinto do elefante-africano nas dependências Zoológico de Brasília, foi indiciado por dois episódios de maus tratos a animais pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA). Na ocasião, o investigado provocou o animal de forma insistente e imprudente.

Segundo as investigações, o ato, amplamente divulgado nas redes sociais, causou estresse ao elefante, o que pode comprometer sua saúde e afetar sua rotina de bem-estar no recinto. A atitude imprudente do autor, além de colocar a própria integridade em risco, gerou preocupação à equipe técnica do Zoológico e comprometeu o ambiente de segurança da instituição.

Maus tratos

A DRCA também investigou e identificou a participação do mesmo autor em outro episódio de maus tratos, desta vez, envolvendo um cão da raça American Bully. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o investigado é visto arremessando o animal dentro de uma piscina, resultando no afogamento momentâneo. Em seguida, o cachorro foi retirado da água por uma das pessoas presentes.

O autor dos crimes foi indiciado pela DRCA pelos dois crimes de maus tratos, e as investigações seguem em andamento para identificar os demais envolvidos nos atos criminosos. O homem vai responder pelo crime de maus-tratos, nos termos do artigo 32, §1-A, da Lei 9.605/98.

A PCDF reforça seu compromisso com a proteção dos animais e destaca que todas as denúncias envolvendo crimes dessa natureza são apuradas com rigor, com o objetivo de garantir a responsabilização dos autores e a preservação da vida animal.