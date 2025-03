Meia Maratona das Pontes chega à 18ª edição neste domingo (30/3)

Uma corrida de rua diferenciada. A largada acontece às margens no Lago Paranoá, em Brasília, na Ponte JK. Neste domingo (30/3), a capital federal será cenário da 18ª edição da tradicional Meia Maratona das Pontes. O evento, consolidado no calendário nacional de corridas de rua, oferece aos atletas a oportunidade de percorrer 21 km, passando por alguns dos principais cartões-postais da cidade.



A largada está prevista para as 7h, na área de lazer da Ponte JK. O trajeto contempla a orla do Lago Paranoá, atravessando as pontes JK e Honestino Guimarães, com retorno ao ponto de partida. O percurso é reconhecido pela beleza cênica, proporcionando aos participantes uma experiência única.



O evento se destaca não apenas pela qualidade técnica, mas também pela integração entre atletas de diferentes estados, reforçando a cultura esportiva de Brasília.

Leia também: Brasília será sede do Mundial de Marcha Atlética em 2026

As inscrições foram encerradas. A entrega dos kits começou nesta quinta-feira (27/3), segue nesta sexta, das 10h às 19h; e no sábado, das 10 às 16h, no Shopping Liberty Mall. Para a retirada, é necessário apresentar um documento de identificação com foto e o protocolo de inscrição.



Todos os atletas que completarem a prova receberão medalhas de participação. Os cinco primeiros colocados nas categorias geral masculina e feminina serão premiados com troféus.

Serviço

18ª Meia Maratona das Pontes 2025

Data: Domingo (30/3)

Previsão de largada: 7h

Local: Área de lazer da Ponte JK, Brasília – DF

Inscrições encerradas