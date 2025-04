Orquestra de Sucata, que une música à sustentabilidade, se apresenta na CLDF

Com um projeto inspirador, a Orquestra de Sucata desembarca na capital para duas apresentações abertas ao público, na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), nesta terça-feira (1º/4). O espetáculo contará com dez músicas instrumentais autorais feitas com instrumentos confeccionados com sucata e materiais recicláveis. No evento, ainda haverá diversas outras interações com o público. O grupo também vai se apresentar em escolas da rede pública em Ceilândia.

A Orquestra tem o objetivo de demonstrar para crianças, jovens e adultos a importância do cuidado com o meio ambiente por meio da música. O projeto prioriza também a inclusão social por meio da acessibilidade, com intérprete de Libras em todas as suas apresentações. Este primeiro evento, na CLDF, será a abertura das festividades realizadas pelo projeto em homenagem ao aniversário de 65 anos de Brasília.

Criada em 2014, a Orquestra de Sucata une música e reciclagem, utilizando instrumentos confeccionados com sucata e materiais recicláveis, visando envolver o público com suas músicas autorais que falam sobre a importância da responsabilidade ambiental e do cuidado com o meio ambiente.













Através das melodias e ritmos produzidos por meio dos instrumentos alternativos, unindo música e sustentabilidade, o grupo objetiva mostrar para o público que é possível construir realidades sustentáveis, visando um planeta limpo, sem deixar de lado o fomento da criatividade da população.

Confira a programação:

01/04 (terça-feira): Galeria do Espelho D’água, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, às 10h30 e às 14h30;

02/04 (quarta-feira): Centro Educacional 11 de Ceilândia, na EQNP 01/05, St. P, às 10h30 e às 14h;

03/04 (quinta-feira): CAIC Anísio Teixeira, na Quadra QNO 10, Área Especial A, Ceilândia Norte. Às 10h30 e às 14h;

04/04 (sexta-feira): Centro Educacional 14 de Ceilândia, na EQNO 11/13, às 10h30 e às 14h.