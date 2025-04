Prevenção à gripe: campanha de vacinação contra influenza segue no DF

A campanha de vacinação contra a gripe segue em andamento no Distrito Federal. Com a meta de vacinar 90% do público-alvo, a Secretaria de Saúde (SES-DF) oferece 80 mil doses da vacina para atender à população, priorizando idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a 5 anos e 11 meses, gestantes, professores, indígenas, profissionais da saúde e outros grupos vulneráveis. Até 27 de março, aproximadamente 27 mil doses haviam sido aplicadas, segundo a pasta.

Entre os que garantiram a proteção, estão as irmãs Rosimary Rangel, de 60 anos, e Roseane Rangel, de 53, que compareceram à Unidade Básica de Saúde 2 do Cruzeiro para se imunizarem. Roseane, que faz parte do grupo de comorbidades, reforçou a importância da vacinação. "As vacinas salvam vidas. Se ficarmos doentes, ainda assim, o sintoma vai ser mais fraco", disse. Rosimary, por sua vez, destacou o impacto coletivo da imunização. "Vivemos em comunidade. Se vacinar é respeitar o outro, proteger o outro. Nós temos isso de graça. Não podemos deixar as vacinas estragarem. Então, tem que se vacinar", afirmou.

Além da antecipação da campanha deste ano, outro fator tem incentivado a adesão: a eficácia da vacina ao longo dos anos. "Este ano foi um ganho a vacinação começar bem antes. É favorável aos idosos. Desde que nós começamos a tomar a vacina, nunca mais tivemos uma gripe forte", acrescentou Roseane.

01/04/2025 Bruna Gaston CB/DA Press. Vacinação da Gripe Robson Dias, 48 anos, gerente de tecnologia (foto: Bruna Gaston)

Necessidade vital

O gerente de tecnologia Robson Dias, 48, integra o grupo prioritário por estar em tratamento de remissão do câncer. Para ele, a vacina é uma necessidade vital. "Eu sou imunossuprimido, então, eu dou prioridade a todas as vacinas. Todo ano, eu tomo a da gripe. Essas cepas vêm mudando anualmente. Se você estiver sempre atualizado, muito dificilmente você vai ter (gripe). Depois de me vacinar, já liguei para cobrar a minha mãe de ir se vacinar também", contou.

A professora da rede pública Mikaele Felipe, 32, também não perdeu tempo e garantiu a imunização. Com uma filha de 5 meses, ela destaca a proteção que a vacina trouxe durante a gestação. "Eu tenho uma criança pequena, então, não é bom ficar gripada. Na gestação, eu não fiquei gripada em momento nenhum, por conta da vacina, com certeza. A vacina foi muito importante para mim. No mês que vem, minha filha vai completar 6 meses e poderá tomar, e vou garantir para ela".

01/04/2025 Bruna Gaston CB/DA Press. Vacinação da Gripe Mikaele Felipe, 32 anos, professora da rede pública (foto: Bruna Gaston CB/DA Press)

Expectativa

Com um total de 864.115 doses aplicadas na rede pública e privada no ano de 2024, a expectativa da Secretaria de Saúde é manter a cobertura vacinal em alta no DF. Para este ano, são mais de 100 salas abastecidas com o imunizante em diversas unidades básicas de saúde (UBSs). Ao todo, mais de 1,2 milhão de pessoas estão aptas para tomar a dose.

A dose contra a gripe é atualizada anualmente. Para 2025, a proteção é garantida contra os vírus H1N1, H3N2 e B. Mesmo para quem se vacinou em anos anteriores, é importante comparecer e garantir a nova dose. A aplicação pode ser feita em conjunto com outras vacinas do calendário de rotina.

*Estagiária sob a supervisão de Patrick Selvatti