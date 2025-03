Concurso PMDF reabre período de inscrição até 23 de abril

RP Raphaela Peixoto

Aplicação das provas objetivas e discursiva está prevista para 1º de junho - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

As inscrições para o concurso público de admissão ao Curso de Formação de Oficiais (CFOPM) da Polícia Militar do Distrito Federal foram reabertas nesta segunda-feira (31/3). O certame estava suspenso após determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

Interessados podem se inscrever, por meio do site do Cebraspe, até 23 abril. As inscrições efetuadas somente serão efetivadas após a comprovação de pagamento da taxa de inscrição — que custa R$ 163 — ou do deferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição.

São requisitos para a candidatura no cargo de oficial: nível superior — em qualquer área —; ter, no mínimo, 18 anos até a data de matrícula e no máximo, 30 anos até o último dia do período de inscrições; e ter a altura mínima de 1,65 m, para homens, e 1,60 m, para mulheres.

O certame oferta 147 vagas entre imediatas e para formação de cadastro reserva. As oportunidades são destinadas para o cargo de oficial policial militar — 2º tenente.

Organizada pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), a seleção será composta por seis etapas, sendo elas: provas objetivas, prova discursiva, teste de aptidão física, exames médicos, avaliação psicológica e sindicância de vida pregressa e investigação social. A aplicação das provas objetivas e discursiva está prevista para 1º de junho.

Durante o curso de formação, o salário será de R$ 8.007,76. Após o curso, a remuneração será de R$ 14.451,93, e depois da promoção ao posto de tenente o salário ofertado será de R$ 17.034,85. O desempenho da atividade policial militar é de dedicação integral ao serviço, conforme consta no edital.

Retificações

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) publicou, na sexta-feira (28/3), uma retificação do edital de abertura do certame. O documento acrescenta a reserva vagas para candidatos hipossuficientes. Segundo o documento, serão reservas 10% do total de vagas criadas durante o prazo de validade do certame.

A medida atende uma determinação do Tribunal de Contas do DF. A decisão também exigia a correção do número de vagas no cadastro de reserva para candidatos negros, que deve ser ajustado para 19, conforme a Lei Federal nº 12.990/2014.

Com a alteração, a distribuição as 49 imediatas vagas ficou da seguinte maneira: 34 serão para ampla concorrência, 10 para pretos e pardos e cinco para hipossuficientes. Já as oportunidades para a formação de cadastro reserva ficaram assim: 69 serão para ampla concorrência, 19 para pretos e pardos e 10 para hipossuficientes.