Mulher colide carro em árvore e é encaminhada ao Hospital de Base

Uma mulher de 36 anos ficou ferida após colidir o carro em uma árvore na noite deste sábado (5/4), na via entre as quadras 713/913 da Asa Sul. A condutora, identificada como R.N.A.A., foi atendida no local com dores na região do quadril. Ela estava consciente e orientada e foi transportada ao Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF) para avaliação médica.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 23h43 e enviou três viaturas para prestar o socorro. Ao chegarem no local, os socorristas encontraram um veículo Fiat Punto branco no canteiro central da via, com a parte frontal danificada após o impacto com a árvore.

Durante o atendimento, uma das faixas da via precisou ser interditada. O veículo ficou sob responsabilidade de familiares da vítima. Segundo o CBMDF, não há informações sobre dinâmica do acidente.