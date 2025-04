Homem suspeito de tentativa de homicídio no Gama é procurado

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), procura Lucas Ryan Lima Mesquita, de 24 anos, que foi condenado por tentativa de homicídio, no Setor Leste do Gama. O crime ocorreu em um bar na quadra 18 da região, em 15 de outubro de 2023, motivado por uma discussão de Lucas e seu padrasto com um cliente do estabelecimento.



Após o desentendimento com o frequentador do bar, Lucas e o padrasto foram até a residência deles buscar uma arma para matá-lo. Quando retornaram ao boteco, viram o rapaz e atiraram em direção aos clientes, atingindo um indivíduo que não tinha relação com a discussão. Ele passa por sequelas graves até hoje.

O Tribunal do Júri do Gama condenou Lucas a 16 anos e 6 meses de reclusão pelo crime de tentativa de homicídio. Ele também é investigado por dois homicídios consumados em 4 e 24 de outubro do ano passado. Seu padrasto, Tiago da Silva Feijão, foi condenado à mesma pena e está preso desde o ano passado.

A 14ª Delegacia de Polícia (DP do Gama) solicita que a população colabore com as investigações, caso tenha informações sobre o foragido. O sigilo é garantido.

Contato: Disque Denúncia (197), pelo site de denúncia no site da PCDF ou a delegacia mais próxima.

