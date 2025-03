Inscrições para a Maratona Brasília estão abertas; veja como participar

Tradição no aniversário da capital, a Maratona Brasília, promovida pelo Correio Braziliense, foi uma das atrações anunciadas para celebrar a festa de aniversário de 65 anos da cidade. "O trajeto está aprovado pela Secretaria de Segurança Pública. Então, vamos ter, pela primeira vez e do jeito que a gente sempre quis, um percurso que passe pelos principais monumentos da cidade, como a Ponte JK. Vai ser um percurso lindo e trará muita gente para Brasília", disse Miguel Jabour, assessor de Relações Institucionais do Correio.

"A maratona, cuja primeira edição ocorreu em 1991, surgiu em comemoração à cidade e ao Correio, justamente para dar um caráter esportivo para a festa, algo que atrai turistas a Brasília, como ocorre em grandes corridas Brasil afora", complementou Jabour. O evento, previsto para 20 e 21 de abril, terá a participação de até 7 mil pessoas. Até 15 de abril, é possível se inscrever pelo site.

A festa esportiva chama atenção de atletas como Celso J. Costa, 60 anos, que participa de corridas há duas décadas. Amanhã, por exemplo, ele vai comemorar seu aniversário correndo 60km, em uma maratona de revezamento, com um grupo de amigos. No total, ele já correu 18 maratonas e 6 ultramaratonas. "São modalidades que exigem treinamento sério. Correr é uma mudança de vida", contou.

Além da principal modalidade, a maratona de 42.195km, os atletas poderão escolher entre 3km (caminhada), 5km, 10km e 21km. Os interessados poderão optar por participar de um dos Desafios. O primeiro deles, o Desafio BSB 65 Anos, dará ao participante a oportunidade de correr uma meia-maratona (21km) no domingo, 20 de abril, e a maratona (42km) no dia seguinte.

Leia também: GDF anuncia Maratona Brasília em programação do aniversário da capital

O segundo, o Desafio JK, será composto por duas meias-maratonas (21km 21km), uma no domingo e outra na segunda-feira. No Desafio, caso ambas as disputas sejam completadas, os atletas receberão uma terceira medalha. A inscrição dará direito ao Kit Atleta, com uma camiseta, sacochila, número de peito e medalha pós-prova.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A influenciadora digital Leila Guimarães, 35, vai participar da prova dos 10km. Ela, que treina corrida três vezes por semana, vai participar pela terceira vez da Maratona Brasília. "Expectativa está a mil. É uma corrida muito bonita e representa bem Brasília. Nos emocionamos com pessoas de diferentes perfis que se superam nessas provas. Estou animada", relatou.

O evento de comemoração do 64º aniversário de Brasília, em 2024, reuniu mais de 5 mil atletas na Esplanada do Ministério. Os três primeiros colocados de cada categoria foram premiados com um valor em dinheiro. O grande campeão foi Luís Felipe Leite Barboza, 36, morador de Ceilândia, que ganhou a prova pelo segundo ano consecutivo ao completar 42km em 2h32:03.

O vencedor travou uma disputa acirrada com o queniano Timo Kimutai, que desembarcou em Brasília para a maratona. O terceiro lugar ficou com Manoel Alves da Silva, 55. Entre as mulheres, Juliana Pereira da Silva foi a campeã, completando os 42km em 3h18:03. No segundo lugar, ficou Helen Cristina, seguida por Denise Cristiane da Silva.

Inscreva-se!

Maratona Brasília 2025