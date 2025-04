Homem é preso por tentativa de latrocínio em São Sebastião

Um homem de 43 anos foi preso, na noite da última quarta-feira (9/4), acusado de tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte). Policiais militares do 21º Batalhão fizeram a detenção em São Sebastião, por volta das 19h, após serem chamados pelo filho da vítima. As informações são da corporação.



De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a pessoa atacada — outro homem, de 33 anos — chegava a sua residência, na região administrativa, quando o agressor se aproximou e a obrigou a sair do carro. Ela obedeceu e, mesmo sem resistir e até entregar seu celular, recebeu três facadas em seu ombro.

O homem esfaqueado foi socorrido pelos militares, que, posteriormente, prenderam o acusado, localizado pelo filho da pessoa roubada.