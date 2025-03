R$ 15 milhões serão destinados para o aniversário de Brasília

De acordo com Ibaneis (C), o aniversário dos 65 anos de Brasília terá transporte gratuito, atrações culturais e shows na Esplanada - (crédito: Renato Alves/ Agência Brasília)

A contagem regressiva para o 65° aniversário de Brasília, celebrada em 21 de abril, começou! Sob o tema "O melhor tempo é agora", o Governo do Distrito Federal (GDF) promete cinco dias de programação gratuita, com shows, eventos religiosos, festivais gastronômicos e a tradicional Maratona Brasília, que deve reunir até 7 mil atletas. Neste ano, a previsão é de que o investimento na festa chegue a R$ 15 milhões, mediante patrocínios, o triplo dos recursos repassados em 2024, R$ 5 milhões.

De acordo com o governador Ibaneis Rocha (MDB), os cinco dias de festa serão uma oportunidade para que os brasilienses permaneçam na capital durante o feriadão, além de um chamado aos turistas de outras regiões. "É muito importante que a capital com a melhor qualidade de vida do Brasil possa trazer visitantes para cá", afirmou, ontem, no Palácio do Buriti. Nos dois primeiros dias, as comemorações terão foco em eventos religiosos, como a Via-Sacra, no Morro da Capelinha, durante a Sexta-feira da Paixão.

Nos demais dias de festa, a programação principal ficará concentrada na Esplanada dos Ministérios que terá um megapalco com telões e passarela, permitindo proximidade com o público nos três dias de apresentações musicais. A estrutura terá camarotes, área kids e pet, roda gigante, tirolesa e praça de alimentação. A missa em ação de graças a Brasília será celebrada na segunda-feira, às 10h, pelo arcebispo Dom Paulo Cezar, na Catedral Metropolitana. A expectativa é receber 3 mil fiéis.

"Eu acho que todo brasileiro tinha que conhecer Brasília, pelo menos uma vez na vida. Quero fazer mais um convite especial à população do Distrito Federal e à população do Brasil para virem aos eventos que serão apresentados. Conto com a presença de vocês. A gente espera ter um evento pacífico e uma comemoração que marque a história da nossa capital", destacou Ibaneis. A partir da próxima segunda, painéis espalhados pela cidade farão a contagem regressiva para o aniversário.

Novidades

Em 21 de abril, o Jardim Zoológico e o Jardim Botânico terão entradas gratuitas. A partir da data, a medida valerá para todos os próximos feriados e domingos na capital. Visando permitir que a população tenha acesso facilitado à área central, onde ficarão concentrados os shows comemorativos, o programa 'Vai de Graça', que disponibiliza transporte público gratuito, funcionará de quinta-feira (17/4) até segunda (21/4). "Ao centralizarmos (a comemoração na Esplanada), conseguimos ter um evento mais organizado e com mais segurança", disse Ibaneis.

Segundo a Secretaria de Turismo (Setur), está prevista uma parceria com o setor hoteleiro para que, no período da festa, hotéis selecionados concedam 35% de desconto para os turistas que vierem participar da celebração. Uma semana antes do aniversário, começa a edição comemorativa da Restaurant Week, com menus especiais em três etapas pelo valor de R$ 65 e participação de mais de 100 estabelecimentos da capital. Serão 14 dias de evento. O concurso Comida di Buteco vai oferecer uma caravana para 12 ganhadores visitarem bares e botecos selecionados.

Atrações

A programação começa em 19 de abril, com duas exposições concomitantes no Museu Nacional da República; uma em homenagem a Juscelino Kubitschek, com o acervo pessoal e fotos cedidas pela família; e outra com imagens exclusivas do artista plástico Pedro Garcia. A Sala Martins Pena recebe, também nesta data, atrações teatrais. No dia 20, está previsto um espetáculo de mágica e, no dia 21, a entrega da medalha do Mérito Distrital da Cultura Seu Teodoro e o concerto Rock Sinfônico da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro.

Do dia 19 a 21, o Cine Brasília terá a mostra Brasília em Cena, com obras temáticas da capital do país ou com produtores locais (confira Programação). Para o secretário de Cultura, Claudio Abrantes, esses eventos reafirmam o compromisso com a democratização da cultura. "Nossa ênfase é mostrar a cidade de Brasília como um museu a céu aberto. Estamos dando suporte às comemorações do aniversário, aproveitando as nossas atividades em equipamentos públicos", afirmou.

Estão confirmados os shows da dupla Zé Neto & Cristiano, no dia 21, e a cantora de piseiro Mari Fernandez foi anunciada no dia 20. As demais atrações serão divulgadas após a confirmação da Organização da Sociedade Civil (OSC) que ficará responsável pela gestão do evento e cujo edital está em fase de conclusão. Segundo Cristiano Araújo, secretário de Turismo, foram reservados artistas do frevo, do axé, da música sertaneja e do sertanejo universitário para se apresentarem. "Será uma festa que vai atender todos os gêneros e todos os públicos", ressaltou.

Na Esplanada dos Ministérios, os efetivos da Polícia Militar (PMDF) e do Corpo de Bombeiros estarão reforçados. Também haverá revista. "Cerca de 500 mil pessoas devem participar do evento nos três últimos dias de festa. Estamos trabalhando com antecipação nas diversas áreas de governo, isso nos ajuda a programar e facilita o planejamento de segurança que está sendo feito", afirmou o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar.

Programação

18 de abril

(Sexta-feira da Paixão)

Encenação da Via Sacra no Morro da Capelinha, em Planaltina

19 de abril (Sábado)

Cine Brasília

10h - Manual do Herói, direção de Fauston da Silva

14h - O Vazio de Domingo à Tarde (Sessão com acessibilidade), direção de Gustavo Galvão

16h - Capitão Astúcia,

direção de Filipe Gontijo

18h - A Câmara, direção de Cristiane Bernardes e

Tiago de Aragão

20h - Branco Sai, Preto Fica, direção de Adirley Queiroz

Museu da República

Exposição JK e Família - Fotos Históricas

Exposição Brasília,

de Pedro Garcia

Teatro Nacional

Apresentação teatral

20 de abril (Domingo)

Cine Brasília

10h - Manual do Herói, direção de Fauston da Silva

14h - Dulcina, direção de

Glória Teixeira

16h - O Último Cine Drive-In, direção de Iberê Carvalho

18h10 - Rodas de Gigante, direção de Catarina Accioly

20h20 - Somos Tão Jovens, direção de Antonio Carlos da Fontoura

Museu da República

Exposição JK e Família - Fotos Históricas

Exposição Brasília, de Pedro Garcia

Teatro Nacional

Espetáculo teatral

21 de abril (segunda-feira)

10h: Missa em ação de graças a Brasília será celebrada pelo arcebispo Dom Paulo Cezar na Catedral Metropolitana de Brasília

Cine Brasília

14h - Manual do Herói, direção de Fauston da Silva

16h - Plano B, direção de Getsemane Silva e Santiago Dellape

18h - Democracia em Vertigem, direção de Petra Costa

20h30 - Eduardo e Mônica, direção de René Sampaio

Museu da República

Exposição JK e Família - Fotos Históricas

Exposição Brasília, de Pedro Garcia

Teatro Nacional

15h - Entrega da Medalha do Mérito Distrital da Cultura Seu Teodoro

20h - Concerto Clássicos do Rock, com apresentação da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro

Maratona Brasília: veja como participar

Tradição no aniversário da capital, a Maratona Brasília, promovida pelo Correio Braziliense, foi uma das atrações anunciadas para celebrar a festa. "O trajeto está aprovado pela Secretaria de Segurança Pública. Então, vamos ter, pela primeira vez e do jeito que a gente sempre quis, um percurso que passe pelos principais monumentos da cidade, como a Ponte JK. Vai ser um percurso lindo e trará muita gente para Brasília", disse Miguel Jabour, assessor de Relações Institucionais do Correio.

"A maratona, cuja primeira edição ocorreu em 1991, surgiu em comemoração à cidade e ao Correio, justamente para dar um caráter esportivo para a festa, algo que atrai turistas a Brasília, como ocorre em grandes corridas Brasil afora", complementou Jabour. O evento, previsto para 20 e 21 de abril, terá a participação de até 7 mil pessoas. Até 15 de abril, é possível se inscrever pelo site.

A festa esportiva chama atenção de atletas como Celso J. Costa, 60 anos, que participa de corridas há duas décadas. Amanhã, por exemplo, ele vai comemorar seu aniversário correndo 60km, em uma maratona de revezamento, com um grupo de amigos. No total, ele já correu 18 maratonas e 6 ultramaratonas. "São modalidades que exigem treinamento sério. Correr é uma mudança de vida", contou.

Além da principal modalidade, a maratona de 42.195km, os atletas poderão escolher entre 3km (caminhada), 5km, 10km e 21km. Os interessados poderão optar por participar de um dos Desafios. O primeiro deles, o Desafio BSB 65 Anos, dará ao participante a oportunidade de correr uma meia-maratona (21km) no domingo, 20 de abril, e a maratona (42km) no dia seguinte.

O segundo, o Desafio JK, será composto por duas meias-maratonas (21km 21km), uma no domingo e outra na segunda-feira. No Desafio, caso ambas as disputas sejam completadas, os atletas receberão uma terceira medalha. A inscrição dará direito ao Kit Atleta, com uma camiseta, sacochila, número de peito e medalha pós-prova.

A influenciadora digital Leila Guimarães, 35, vai participar da prova dos 10km. Ela, que treina corrida três vezes por semana, vai participar pela terceira vez da Maratona Brasília. "Expectativa está a mil. É uma corrida muito bonita e representa bem Brasília. Nos emocionamos com pessoas de diferentes perfis que se superam nessas provas. Estou animada", relatou.

O evento de comemoração do 64º aniversário de Brasília, em 2024, reuniu mais de 5 mil atletas na Esplanada do Ministério. Os três primeiros colocados de cada categoria foram premiados com um valor em dinheiro. O grande campeão foi Luís Felipe Leite Barboza, 36, morador de Ceilândia, que ganhou a prova pelo segundo ano consecutivo ao completar 42km em 2h32:03.

O vencedor travou uma disputa acirrada com o queniano Timo Kimutai, que desembarcou em Brasília para a maratona. O terceiro lugar ficou com Manoel Alves da Silva, 55. Entre as mulheres, Juliana Pereira da Silva foi a campeã, completando os 42km em 3h18:03. No segundo lugar, ficou Helen Cristina, seguida por Denise Cristiane da Silva.