Colisão seguida de capotamento interdita trânsito na Estrutural

Na parte da manhã desta sexta-feira (11/4), por volta das 8h55, dois carros colidiram na via de acesso ao Jockey, no sentido EPTG.



O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) informa que ambos os motoristas já estavam do lado de fora de seus veículos, com nenhum ferimento grave. Nenhuma das vítimas precisou ser transportada para hospitais. Os bombeiros, no momento, do acidente realizaram a interdição da via, mas agora o trânsito já flui normalmente.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para o local para ajudar no trânsito.