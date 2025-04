Trânsito tem alterações em quatro regiões do DF no Domingo de Ramos

O trânsito nas regiões de Ceilândia, Guará, Samambaia e Planaltina sofrerão alterações neste final de semana devido à procissão de Domingo de Ramos. O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) organizou esquemas especiais para acompanhar e garantir segurança viária aos fiéis que participarão das celebrações que ocorrem neste domingo (13/4).

Em Ceilândia, os fiéis se concentrarão na Paróquia São Marcos e São Lucas, localizada na EQNP 09/13, a partir das 7h30. Cerca de três mil pessoas devem seguir pela via P2 até o final da QNP13, subindo pela EQNP 13/17 em direção ao Supermercado Caprichoso, de onde acessam a via P1 até a EQNP 01/05 em direção à Capela São Francisco. De lá, eles acessarão novamente a via P2 de volta à Paróquia São Marcos e São Lucas.

A área deve ter o trânsito impactado até as 10h. Agentes do Detran-DF em uma viatura de quatro rodas e duas motocicletas acompanharão a procissão da região.

Cerca de mil fiéis participarão da Procissão de Domingo de Ramos no Guará, que ocorrerá entre a Escola Pedacinho do Céu, na EQ 13/15, e a Paróquia Maria Imaculada, na EQ 15/17. A partir das 8h30, os participantes do evento sairão do estacionamento do colégio em direção à Casa Brasileiro, passando pela 4ª Delegacia de Polícia e seguindo para a Paróquia Maria Imaculada.

Os agentes de trânsito em duas motocicletas seguirão à frente da procissão realizando os fechamentos e controle de trânsito necessário até o fim do trajeto, enquanto uma viatura de quatro rodas seguirá como cerra fila até que todos os participantes alcancem o local da dispersão, na EQ 15/17. A expectativa é que o evento termine por volta das 10h.

Em Samambaia, a Procissão de Domingo de Ramos começa entre 7h e 8h na Paróquia Nossa Senhora das Dores. A concentração dos fiéis será na Capela Nossa Senhora do Rosário, localizada na QR 204, conjunto 7, lote 2. De lá, cerca de 80 participantes sairão em direção ao Centro de Ensino Fundamental 404, fazendo o primeiro retorno em direção à academia World Gym.

Após o trajeto, eles ainda caminham pela via entre as quadras QR 204 e QR 202 até a Paróquia Nossa Senhora das Dores, situada na QS 404, conjunto A, lote 1. No local, os agentes do Detran-DF atuarão em duas viaturas — uma que seguirá à frente dos fiéis para realizar os fechamentos e controle de trânsito necessário até o fim do trajeto, e outra que seguirá como cerra fila até que todos os participantes alcancem o local de chegada e dispersão.

Em Planaltina, aproximadamente 1.000 fiéis participarão da Procissão Domingo de Ramos de Planaltina, com saída das entrequadras 1 e 2 – Jardim Roriz, próximo à Capela São Leonardo Murialdo, a partir das 15h30. Eles caminharão em direção ao Setor Residencial Norte, passando por trás do Cemitério de Planaltina até a altura do Caic Assis Chateaubriand, descendo a via que passa pela Q3 Conjunto A e seguindo em direção à Q4 Conjunto C, no Setor Residencial Leste Buritis I.

Os participantes ainda passam pela Q 18 da Vila Vicentina e pelo Setor Tradicional em direção ao Terminal Rodoviário, finalizando o trajeto no estacionamento do Ginásio de Múltiplas Funções por volta das 20h.