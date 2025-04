Homem morre após ser atropelado em Águas Claras

Um homem morreu na noite desta sexta-feira (11/4) após ser atropelado por um motorista em frente a Estação Estrada Parque, em Águas Claras. No local, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encontrou a vítima ao solo, já sem sinais vitais. Ele também apresentava ferimentos no tórax e no membro superior direito, além de sinais de traumatismo cranioencefálico.

Os militares chegaram a dar início ao processo de reanimação cardiopulmonar, mas sem sucesso. Após avaliação médica, o óbito foi declarado. O motorista, por sua vez, é um homem de 34 anos, que foi avaliado pela equipe do CBMDF e não necessitou de cuidados médicos.

O Corpo de Bombeiros não soube informar a dinâmica do acidente. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também foram acionadas.