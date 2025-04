Homem é acusado de agredir criança de 12 anos durante partida de futsal no Guará

Um homem de 50 anos é acusado de agredir um menino de 12 anos durante uma partida de futsal realizada na noite da última sexta-feira (12/4), na QE 32 do Guará. Segundo testemunhas, o suspeito teria dado uma cabeçada na criança e mordido o dedo dela após uma discussão em quadra.

O caso foi presenciado por familiares da vítima, que acionaram a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e registraram ocorrência na 1ª Delegacia de Polícia, na Asa Sul.

Relatos apontam que, durante o jogo, o homem teria se exaltado, derrubado o menino no chão e, em seguida, desferido as agressões. O pai do garoto foi chamado ao local e, ao chegar, entrou em confronto com o suspeito. Ainda segundo testemunhas, o homem teria ofendido o pai da criança, chamando-o de “vagabundo” e afirmando que “criança criada em casa tem que apanhar na rua”.

Em depoimento à PCDF, o acusado negou envolvimento nas agressões e alegou que os insultos partiram do pai do menino. Ele disse ainda que pretende apresentar testemunhas que sustentem sua versão dos fatos.

A Polícia Civil segue investigando o caso.