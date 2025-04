Motociclista de 51 anos morre em acidente na EPTG neste sabádo

Um motociclista de 51 anos morreu na tarde deste sábado (12/4), na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), nas proximidades da entrada do Guará I, no sentido SIA.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar os primeiros socorros à vítima. Ao chegarem ao local, as equipes se depararam com uma motocicleta Kawasaki, de cor verde, e um veículo Nissan Sentra, de cor branca.

Os militares encontraram o piloto da moto caído ao solo, já sem sinais vitais e com lesões incompatíveis com a vida. Os ocupantes do Sentra não se feriram e não precisaram ser transportados para uma unidade hospitalar.

O local foi isolado, e o Detran ficou responsável pelos procedimentos de trânsito. As autoridades policiais também foram acionadas.