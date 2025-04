DF Legal retira outdoor irregular no Gama e responsabiliza empresa por custos

A Secretaria DF Legal realizou, neste sábado (12/4), uma operação para remover um engenho publicitário instalado de forma irregular na região da Ponte Alta, no Gama.

O outdoor, com cerca de 24m², foi apreendido e levado ao depósito da DF Legal. Segundo a secretaria, os custos da operação serão cobrados do responsável pela instalação e o não pagamento poderá resultar na inclusão do nome da empresa na dívida ativa do Distrito Federal.

A ação tem como objetivo organizar o espaço urbano e assegurar o cumprimento das normas ambientais e de publicidade.