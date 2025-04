Público na expectativa para o espetáculo da Paixão de Cristo em Planaltina

Via Sacra no Morro da Capelinha está prestes a começar - (crédito: Luís Nova)

O público está na expectativa para o espetáculo da Via Sacra nesta Sexta-feira da Paixão (18/4), no Morro da Capelinha, em Planaltina. No momento, ocorre uma cerimônia conduzida pelo arcebispo de Brasília, Dom Paulo Cezar Costa: a Celebração da Cruz. A encenação está prevista para começar às 16h. O trajeto percorrido pelo elenco da encenação pausa no primeiro Palácio, onde Jesus Cristo está preso. O público que segue a peregrinação ora e faz registros do momento.

Ao Correio, Rafael Gonçalves, que interpreta Jesus, diz que o sentimento geral é de emoção e boas expectativas para a celebração. "Agora passa um filme na nossa cabeça, com todos os trabalhos que fizemos, de preparação, de ensaio. Então, acho que é o momento de aproveitar tudo que preparamos. Acredito que iremos fazer um excelente espetáculo. Estou emocionado. Creio muito em Deus e acredito que Ele preparou tudo nesse momento e que iremos fazer um bom trabalho", diz Rafael.

A governadora em exercício, Celina Leão (PP), presente no evento, enalteceu a grandiosidade da encenação no Morro da Capelinha. "A maior do Distrito Federal e, talvez, uma das maiores do Brasil. É um evento muito tradicional, que já tive a oportunidade de comparecer em outras edições. E, neste ano, temos a maior frota da Polícia Militar (PMDF) da história do evento, para garantir a segurança de todos os fiéis", declarou à reportagem.

Durante o trajeto até o Morro, grupos grandes de fiéis peregrinaram vários quilômetros até chegar ao local do espetáculo. Outros espectadores chegaram ainda pela manhã para pagar promessas e pedir bênçãos. Mesmo com o temporal mais cedo, muitos reservaram um espaço no trajeto para assistir ao espetáculo.

Dia de celebração

Um dos eventos mais tradicionais do DF, a encenação da Paixão de Cristo no Morro da Capelinha — que se realiza desde 1973 em Planaltina — deve atrair uma multidão. Em 2024, cerca de 100 mil pessoas assistiram ao espetáculo, e a expectativa é de que o público deste ano seja ainda maior. O Grupo Via Sacra ao Vivo conta com uma equipe de 1.400 pessoas. Delas, 1.100 representarão personagens bíblicos. Durante quatro horas, são encenados os últimos momentos da vida de Jesus Cristo: julgamento, prisão, crucificação, morte e ressurreição.

Ela é dividida em 14 estações, distribuídas por 800 metros no Morro da Capelinha, onde os atores se apresentam.

Segurança reforçada

A Polícia Militar deu início à operação às 6h, no Morro da Capelinha, com reforço de batalhões especializados. A Cidade de Segurança oferece suporte com atendimento médico, policiamento, apoio tático, entre outros serviços durante toda a Sexta-feira Santa. Das medidas de prevenção previstas contra delitos e crimes, será realizada a revista pessoal dos espectadores na entrada do local do evento. Estará proibido, por exemplo, levar objetos que ofereçam risco de provocar cortes se quebrados, como copos e garrafas de vidro. Além disso, o voo de drones particulares e sem autorização também será negado nas imediações da área de apresentação.