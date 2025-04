Vencedor dos 5km da Maratona Brasília é de Ceilândia (DF)

Cumprindo o percurso de 5km em 16 minutos e 48 segundos, Samuel Pereira da Silva, de 21 anos, morador de Ceilândia (DF), foi o campeão geral da prova de 5 km na Maratona Brasília 2025. A conquista tem gosto especial para o jovem atleta, que treina há dois anos com foco em performance. “Almejava muito esse resultado, ser campeão geral. Uma prova tão clássica na Maratona de Brasília”, comemorou.

Apesar da vitória, o percurso exigiu esforço. Samuel destacou que o trecho final da prova foi o mais difícil. “Com certeza a parte mais difícil é a volta, que é inteira subindo. Quebra bastante o ritmo e exige muito da força física para manter a passada”, contou.

Leia também: Atleta de 77 anos completa prova na Maratona Brasília e superação inspira

Ainda assim, ele manteve o foco e cruzou a linha de chegada com a conquista tão esperada. O resultado reforça a boa fase do corredor, que recentemente ficou entre os 20 melhores na Corrida de Reis e foi campeão na sua categoria.

A Maratona Brasília 2025 integra o calendário oficial do Distrito Federal e conta com o apoio do Correio Braziliense, que também comemora aniversário nesta segunda. As largadas começaram às 5h30 com a prova principal de 42 km, seguida pelos 21 km às 6h e pelas distâncias de 3 km, 5 km e 10 km às 6h30, todas com saída em frente ao Museu Nacional.