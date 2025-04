Homem morre com tiro no tórax Samambaia; caso é investigado pela polícia - (crédito: Thiago Fagundes/CB/D.A Press)

Um homem morreu na tarde desta segunda-feira (21/4) após ser atingido por um disparo no tórax, em uma casa na QR 325, em Samambaia. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada com a informação de que a vítima estaria manuseando uma arma de fogo, quando efetuou um disparo contra si mesmo.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o corpo do homem dentro da casa. Segundo informações preliminares, a companheira da vítima estava presente no momento do disparo, mas fugiu do local levando a arma de fogo.

A PMDF colheu informações e realizou buscas para localizar a mulher. A área foi isolada para os trabalhos da perícia técnica da Polícia Civil do DF (PCDF), que agora investiga se o caso trata-se de um suicídio ou se há indícios de homicídio.