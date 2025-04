Chuvas alagam Ceilândia e interrompem funcionamento do metrô; veja vídeo

Fortes chuvas atingiram Ceilândia por volta das 16h desta terça-feira (22/04). O Hospital Anchieta Ceilândia ficou alagado. Em imagens feitas por pacientes, é possível ver que a água invadiu o espaço interno do hospital, e se acumulou até a altura dos joelhos. Além disso, a enxurrada arrastou carros e impediu a circulação do metrô para a região.

Um funcionário do hospital, que preferiu não se identificar, contou que a situação de alagamento é recorrente na região. “Não é a primeira vez que isso acontece. Ao todo, deve ter acontecido por volta de cinco vezes e sempre alaga”.

O funcionário, que trabalha há 11 anos no local, classificou essa como uma das piores chuvas que presenciou na região. “Foi uma das mais violentas. Ventava muito também. Teve carro que deu perda, acho que era de um dos médicos. A porta ficou toda amassada”, contou.

Veja o vídeo:

Medo e insegurança

A proprietária de um Cobalt prata, Josimeire Franco, de 57 anos, dona de casa, viveu momentos de tensão ao ficar presa dentro do carro com os dois netos durante a forte chuva desta terça-feira. Ela aguardava no estacionamento do hospital enquanto a filha, Raynele Franco Jacob, 34, estudante, estava no interior da unidade para uma consulta médica previamente marcada. “Foi tudo muito rápido. Quando vi, o carro já estava sendo arrastado e a água começando a entrar. Com meus dois netos aqui dentro, foi um pouco desesperador”, relatou Josimeire.

Raynele, que estava do lado de fora, na entrada do hospital, percebeu o perigo e ligou para a mãe para repassar as orientações dos brigadistas do hospital, na tentativa de que ela conseguisse mover o carro para uma área com menos acúmulo de água. “A correnteza era forte demais. Chegou a molhar dentro do carro. A gente ficou muito assustada”, relembra









Situação corriqueira

Em nota, a assessoria do Hospital Anchieta afirmou que nenhum paciente ou funcionário ficou ferido. “As fortes chuvas que atingiram a região provocaram o alagamento do estacionamento da unidade, causando também a entrada de água em alguns setores internos. Apesar da situação, salientamos que não houve feridos, vítimas ou interrupção no atendimento aos pacientes. Todo o funcionamento da unidade hospitalar foi mantido com segurança e agilidade”, alega.

De acordo com a instituição, o problema de alagamento é recorrente na região e afeta não apenas o hospital, mas também outros pontos.

Interrupção de serviços

A companhia Metropolitana do DF divulgou, em nota, que o temporal alagou os trilhos. Por conta disso, o serviço para as estações de Ceilândia foi interrompido, sendo necessário fazer o desembarque na Estação Praça do Relógio, no centro de Taguatinga. Até o momento da publicação desta matéria, não havia previsão para o retorno do funcionamento.

* Estagiários sob a supervisão de Malcia Afonso