Papa Francisco: Catedral terá missa pela alma Santo Padre nesta quarta (23/4)

Celebração Católica que reza pela alma do falecido Papa, está marcada para às 12h15, na Catedral de Brasília - (crédito: Ed Alves/CB/D.A. Press)

Tem início, na manhã desta quarta-feira, às 12h15, a missa em sufrágio pela alma do papa Francisco, na Catedral Metropolitana de Brasília. O cardeal Paulo Cezar Costa, arcebispo de Brasília, vai presidir a celebração.

A missa faz parte do ritual católico de passagem para os mortos. É oferecida em favor daqueles que morreram e estão sendo purificados para chegarem no céu. O ato de fé busca pedir a Deus para que essas almas alcancem a plenitude da vida eterna.

Líder da Igreja Católica por quase 12 anos, papa Francisco morreu na madrugada de 21 de abril, em decorrência de um acidente vascular cerebral e uma parada cardiorrespiratória, aos 88 anos. Reconhecido por abordar temas como a importância da família, a paz mundial, a justiça social e a proteção do meio ambiente, a sua última aparição foi no domingo de Páscoa, na Praça São Pedro, no Vaticano, onde destacou que “a paz é possível”.

Serviço

Missa em sufrágio ao papa Francisco

Em 23 de abril, quarta-feira, às 12h15, na Catedral Metropolitana de Brasília.