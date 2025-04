Temporais deixam rastro de destruição em Ceilândia; GDF anuncia obras

As fortes chuvas que atingiram Ceilândia na terça-feira (22/4) deixaram um rastro de destruição nas ruas e nas casas. Com alagamentos em diversas ruas e transtornos no transporte público, moradores da região relataram o medo e a insatisfação, pois, segundo eles, a situação é recorrente. Em resposta, o Governo do Distrito Federal (GDF) anunciou um pacote de obras de drenagem com investimento de R$ 11 milhões, que tem o objetivo de mudar o cenário atual da cidade nos próximos meses.

"Foi uma situação horrível", descreveu José Roberto da Costa Barbosa, de 54 anos, que mora há duas décadas no Pôr do Sol. Empresário do ramo de calçados, ele conta que viu sua garagem virar uma "minipiscina". "Tenho uma filha de 20 anos que ficou sozinha em casa. A água invadiu tudo. Ela me mandava vídeo e eu, preso no trabalho, sem poder fazer nada. Foi agoniante, mas depois conseguimos limpar tudo", contou. Apesar do susto, o vendedor relatou que os prejuízos foram apenas materiais. "Alguns sapatos molharam, mas, graças a Deus, nada grave", acrescentou.

Samuel Evangelista, 43, dono de uma mercearia, presenciou uma cena dramática bem em frente à sua loja. "Um rapaz desceu com o carro e uma carretinha na avenida P3 e a água veio arrastando o veículo até aqui. Quando chove, o nosso medo é constante, porque fica intransitável", disse. De acordo com ele, a administração tenta amenizar o problema com terra e cascalho. "Mas a chuva vem e leva tudo de novo. Até cansei de reclamar e prefiro resolver com meus recursos", disse.

Célia Maria, 51, também vendedora na região, fechou as portas da loja de poltronas às pressas. Ela mora próximo à estação de metrô Guariroba, em frente ao trecho que passa por recapeamento da pista. "A chuva veio com muito vento, molhou tudo e só conseguimos proteger os materiais. Tivemos que limpar toda a lama que veio por conta da obra. Deu desespero e tristeza de ver tudo isso acontecendo de novo", comentou ela, lembrando que as obras estão sendo feitas há mais de um mês.

Ibaneis anunciou ontem o investimento de R$ 13,1 milhões (foto: Ed Alves CB/DA Press)

Para o empresário Paulo Ricardo Marinho, 30, a situação virou rotina. Morador há dois anos da rua próxima ao monte de oração do PSul, ele acha que as soluções apresentadas são paliativas. "Jogam entulho, nivelam, aí vem a chuva e bagunça tudo de novo. A água desce com força, parecendo as cataratas do Iguaçu. Já vi até um pedaço de asfalto enorme descendo rua abaixo", lembrou o empresário, reclamando dos prejuízos constantes com pneus e suspensão do carro. "Sempre que chove, preciso acionar o mecânico", enfatizou.

Segundo o Intituo Nacional de Meteorologia (Inmet), apesar da umidade e do calor, condições que favorecem as precipitações, há baixa probabilidade de chuva para os próximos dias. "O que vimos ontem (terça-feira) foi uma chuva bem localizada em Ceilândia. Mesmo fora dos alertas, fatores atmosféricos podem gerar precipitações fortes e pontuais, como foi o caso", afirmou o meteorologista Olívio Bahia.

Medidas

Diante dos estragos pelas fortes chuvas que atingiram a região de Ceilândia, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (DEM), anunciou ontem a realização de obras de drenagem pluvial na cidade. O projeto terá investimento de R$ 11 milhões e será licitado em maio, com previsão de conclusão das obras em oito meses, "garantindo que os problemas de enchentes sejam resolvidos antes do próximo período chuvoso", segundo Ibaneis.

O anúncio foi feito durante coletiva em que o governador destacou a importância de investir em infraestrutura para prevenir danos em áreas vulneráveis. "Já tínhamos identificado a necessidade dessa intervenção e finalizamos o projeto no fim do ano passado. Agora, com a licitação saindo em maio, vamos resolver de vez os pontos críticos de alagamento, especialmente nas regiões mais afetadas", garantiu.

Segundo a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), há outras intervenções previstas. Entre elas, a readequação do sistema de drenagem da avenida principal do Setor N, na QNN 28, devido ao histórico de alagamento nas imediações do Hospital Anchieta (antigo São Francisco), que contará com investimento de R$ 20 milhões.

Quanto ao Pôr do Sol, a Secretaria de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal contratou o projeto de drenagem de toda a região, com previsão de início das obras ainda em 2025, o projeto será compatibilizado com o projeto do PSul, que prevê a execução de redes de drenagem, galerias e reservatórios para controle das vazões máximas e lançamento controlado em corpo hídrico. As obras estão estimadas em R$ 120 milhões.

De acordo com o GDF, a ação mais abrangente é o projeto Drenar Ceilândia, que prevê investimentos de R$ 2 bilhões em toda a rede de drenagem da cidade e do Setor Habitacional Sol Nascente/Pôr do Sol. A previsão é de que as obras comecem em 2026.

A Administração Regional de Ceilândia informou que, após as chuvas, equipes técnicas vistoriaram os pontos mais críticos e atuaram emergencialmente. Uma força-tarefa foi formada para iniciar os trabalhos de limpeza e de reparo nas áreas atingidas.