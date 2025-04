Ibaneis entrega primeira etapa das obras do Parque Urbano de Ceilândia

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB-DF), entregou, neste sábado (26/4), a primeira fase das obras do Parque Urbano do Setor O, na Ceilândia. Ao todo, foram investidos R$ 8 milhões para a construção do espaço, que começaram no primeiro semestre do ano passado. O chefe do Executivo local também assinou a ordem de serviço que dá início a segunda etapa do projeto, que deve contar com pistas de skate e quiosques. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos até o fim de 2025.

Para o governador, entregar o Parque Urbano na cidade é motivo de muita alegria, já que esse era um pedido antigo dos moradores da região. “Agradecemos ao povo pelo carinho. Temos nos dedicado por essa cidade que é um símbolo do Distrito Federal, que acolheu tantos nordestinos e ainda é um polo de desenvolvimento importante para a capital do país”, acrescentou Ibaneis. Agora, o parque tem quadras de areia, campo sintético, duchas, parcão, academia ao ar livre e playgrounds.



Ibaneis destacou que o novo espaço servirá como incentivo para que as crianças da região possam brincar, aderir ao esporte e se divertir. “Temos certeza de que isso vai fazer bem para todas as famílias e também acredito que vai fazer bem para a saúde e para a mente dos moradores”, completou.



O governador prometeu ainda um novo parque para a população do Sol Nascente que, segundo ele, também necessita de um ambiente para lazer e prática esportiva. A previsão é de que o parque do Sol Nascente também tenha a obra concluída até o fim do ano.