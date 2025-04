Mais de duas mil ocorrências no trânsito foram registradas em seis dias no DF

De 22 a 27 de abril, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) intensificou as fiscalizações de trânsito em Brasília. Ao todo, mais de duas mil autuações foram registradas.

Durante as ações, 250 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool, uma das principais causas de acidentes graves, que além da multa, pode ocasionar na perda da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Cerca de 1.016 condutores foram autuados por utilizar o celular enquanto dirigiam. Além disso, 193 motoristas foram identificados sem habilitação ou com a CNH vencida. As duas situações são consideradas infrações gravíssimas, que podem causar sete pontos na carteira ou a apreensão do veículo, a depender da autuação ocorrida.

Por último, 919 condutores e passageiros foram registrados sem o uso do cinto de segurança, equipamento obrigatório e fundamental para a proteção em caso de colisões. A falta de uso do utensílio é considerada multa grave e dá cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação.

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti