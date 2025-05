Secretaria de Segurança oferece R$ 10 mil pelo paradeiro de estuprador

Uma recompensa de R$ 10 mil está sendo oferecida pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF) em troca de informações do paradeiro de André Luiz Dias Maia, 47 anos, procurado por estuprar uma menina de 13 anos, em janeiro de 2025. O anúncio foi publicado na manhã desta quarta-feira (30/04) no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

O foragido foi indiciado por estupro de vulnerável. Segundo a publicação do DODF, o pagamento da recompensa ficará condicionada à apresentação de relatório por parte da autoridade policial responsável pela investigação, a fim de demonstrar a eficácia da informação e qualificá-la ao recebimento da premiação.

Relembre o crime

André Luiz Dias Maia, 47, estuprou a vizinha de 13 anos, após dar uma carona para a menina no Riacho Fundo I. O crime ocorreu no primeiro dia de 2025, em uma região de mata. O homem teria ameaçado a menina com uma faca e uma arma de fogo. Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), André já possui histórico de criminal por estupro. Esse outro caso é referente ao estupro de sua própria filha, Andressa Leila Maia, que tinha 15 anos na época.



Em entrevista concedida ao Correio em 11 de janeiro deste ano, Andressa relatou que viu o pai pelas câmeras de segurança do condomínio. “No dia 8 de janeiro, vimos ele pelas câmeras do condomínio vizinho à minha residência, e, após isso, não foi visto novamente. Estou escondida todo esse tempo, com medo, aflita e angustiada. Minha família está em pânico. Estamos vivendo, mais uma vez, esse pesadelo”, lamentou.

Hoje, Andressa publicou um storys em seu perfil no Instagram avisando sobre a recompensa. “Pessoal, atenção! Recebi, hoje, através da PCDF, a informação de que a Secretaria de Segurança Pública está oferecendo uma recompensa de R$ 10 mil por pistas que levem à captura de André Luiz Dias Maia, que segue foragido”.

Quem tiver visto André Luiz ou dispuser de informações sobre outros crimes cometidos por ele deve entrar em contato com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por um dos meios abaixo:

Disque-Denúncia: telefone 197, opção 0 (zero);

WhatsApp: 61 986-261-197;

E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br;

Ou pessoalmente, em qualquer delegacia da PCDF.

