Ministério Público do DF denuncia médica que matou mulher ao dirigir bêbada

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) denunciou, nesta quarta-feira (30/4), uma medica de 36 anos por homicídio doloso em razão de um acidente de trânsito que resultou na morte de uma mulher e ferimentos em outras duas pessoas. O caso ocorreu na madrugada de 13 de julho de 2024, por volta das 2h45, na DF-480, na altura do balão do Periquito, no Gama.

Segundo a denúncia, a acusada dirigia um carro modelo Fiat Fastback em alta velocidade e estava sob efeito de bebida alcoólica quando colidiu violentamente com a traseira de um Ford Fiesta que trafegava regularmente pela via. Com o impacto, o veículo atingido foi lançado ao canteiro central e caiu em uma vala. Cinco pessoas estavam no carro. Luzinete Alves de Oliveira, de 52 anos, não resistiu aos ferimentos. Outras duas passageiras ficaram feridas, enquanto o motorista e um outro passageiro não sofreram lesões.

Testemunhas e militares do Corpo de Bombeiros do DF (CBMDF) relataram que a médica apresentava sinais evidentes de embriaguez, como odor de álcool e andar cambaleante. No entanto, ela fugiu do local antes da chegada da Polícia Militar (PMDF), o que, para o MPDFT, configura tentativa de evitar a responsabilização penal e civil.

Além do homicídio com dolo eventual pela morte de Luzinete, a médica foi denunciada por tentativa de homicídio contra as outras quatro pessoas que estavam no Ford Fiesta, por condução de veículo sob influência de álcool e por fuga do local do acidente.

Luzinete chegou a ser encaminhada ao Hospital de Santa Maria, mas faleceu durante o atendimento emergencial. O MPDFT também requer que a acusada seja condenada a pagar indenização por danos morais e materiais no valor mínimo de R$ 100 mil a cada uma das vítimas.





