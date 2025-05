Mulher é atropelada e arremessada de viaduto na EPNB

Uma mulher de 29 anos foi atropelada e arremessada de um viaduto na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB) na noite da última quinta-feira (1/5). O condutor do veículo não se feriu e permaneceu no local durante todo o atendimento.

Com fraturas no pé, rosto, inconsciente e em estado grave, a vítima foi encaminhada para o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF). O trânsito na via foi parcialmente interditado para o atendimento de emergência e ficou sob os cuidados da Polícia Militar (PMDF).

Confira o resgate: