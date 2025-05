Vídeo: acompanhantes tentam invadir área de consultórios no HMIB

Grupo de pessoas insatisfeitas com atendimento tentam invadir consultórios no HMIB - (crédito: Reprodução: saosebastiaonoticias)

Um grupo de acompanhantes insatisfeitos com o atendimento da área de pronto-socorro pediátrico tentou invadir a área de consultórios do Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB), na noite da última quinta-feira (01/05). A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para conter a confusão.

Em um vídeo gravado no momento do tumulto, é possível ver que um grupo de pessoas tenta acessar a área de consultórios do hospital. Além disso, os acompanhantes forçam a o portão da entrada com empurrões, mas são impedidos pelos seguranças do local.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A Secretaria de Saúde esclarece "que não houve em momento algum qualquer ato de violência por parte da equipe de vigilância patrimonial. A atuação da segurança se limitou a tentar conter o tumulto e preservar a integridade física dos profissionais e dos demais pacientes".

De acordo com a pasta, a insatisfação dos acompanhantes se deu pela demora no atendimento aos pacientes. "O tempo de espera elevado se deu pela necessidade de priorização dos casos mais graves, conforme protocolo de classificação de risco".

Em nota, a PMDF afirma que "uma das mães tentou entrar no ambulatório, mas foi impedida pelos seguranças, momento em que houve uma discussão". Os envolvidos foram conduzidos à delegacia para registro da ocorrência.





Veja vídeo:

*Estagiària sob a supervisão de Eduardo Pinho