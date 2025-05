Covid-19: vacinação para maiores de 12 anos é suspensa por falta de doses

A vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 12 anos ou mais está temporariamente suspensa no Distrito Federal. A Secretaria de Saúde (SES-DF) informou nesta sexta-feria (2/5) que, atualmente, não há doses disponíveis para esse público nas unidades da rede pública. A pasta aguarda o envio de novas remessas pelo Ministério da Saúde para reabastecer os estoques e retomar a imunização na capital.

Apesar da falta de imunizantes, seguem disponíveis vacinas para o público infantil. A Rede de Frio Central conta com doses da vacina da Pfizer (Comirnaty), com tecnologia de RNA mensageiro (RNAm), na formulação pediátrica destinada a crianças menores de 5 anos. Nas unidades descentralizadas, além da mesma vacina da Pfizer para o público infantil, há disponibilidade da Spikevax, da Moderna, indicada para crianças a partir de 6 meses de idade. Veja aqui os locais de vacinação.

Segundo a Secretaria de Saúde, todas as vacinas distribuídas estão atualizadas com a cepa JN.1, variante do coronavírus em circulação no país e recomendada para a imunização atualizada da população.

Últimas entregas

Em 1º de abril, o DF recebeu 1.062 doses da vacina pediátrica da Pfizer, destinadas a crianças de 5 anos até menores de 12 anos (11 anos, 11 meses e 29 dias), além de 30 mil doses da mesma vacina, na formulação para crianças menores de 5 anos.

Já em 7 de abril, chegaram mais 1.062 doses da Comirnaty pediátrica e 9 mil doses da vacina Spikevax, da Moderna. Apesar desses repasses recentes, todos os lotes foram voltados ao público infantil, sem incluir doses para adolescentes e adultos.

Previsão

A Secretaria de Saúde reforça que a retomada da vacinação para o público a partir de 12 anos depende exclusivamente do envio de novos lotes por parte do Ministério da Saúde. Enquanto isso, recomenda-se que os pais e responsáveis aproveitem a disponibilidade atual para vacinar crianças menores de 12 anos, garantindo a proteção contra as novas variantes do vírus.



A reportagem procurou o Ministério de Saúde para um posicionamento, mas, até a publicação desta matéria, não obteve retorno.