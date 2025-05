Evento do Dia Mundial da Língua Portuguesa, em Brasília, é cancelado

O evento em homenagem ao Dia Mundial da Língua Portuguesa, que ocorreria neste domingo (4/5), na Praça Portugal, no Setor de Embaixadas Sul, foi cancelado. Sem dar mais detalhes, a organização disse, por meio de um vídeo, que uma nova data será anunciada em breve.

O evento teria uma programação cultural diversificada, voltada para todas as idades, com o objetivo de exaltar a importância do idioma como elo entre os países de língua portuguesa.

A programação preparada para a ocasião incluiria apresentações de grupos de dança folclórica portuguesa e shows de bandas que interpretam tanto a música tradicional de Portugal quanto a popular brasileira (MPB), como Fala Materna, Danças e Cantares Portugueses e Reggae de Quintal.

Além disso, o público participaria de uma roda de leitura, feiras de livros e de artesanato, além de uma degustação de bebidas e pratos típicos da rica gastronomia portuguesa.