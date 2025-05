Câmara legislativa aprova auxílio para atingidos por eventos climáticos

A Câmara Legislativa publicou, nesta sexta-feira (9), a aprovação do programa Material de Construção do Distrito Federal. Agora, o texto será enviado para a sanção do governador Ibaneis Rocha (MDB). Caso seja sancionado na íntegra, famílias atingidas por fenômenos climáticos poderão receber um auxílio financeiro de até R$ 15 mil para a aquisição de materiais básicos, por meio de um cartão de débito do Banco de Brasília (BRB).

Serão beneficiadas as famílias com renda de até cinco salários mínimos, que comprovem residência no Distrito Federal há pelo menos cinco anos e que tenham sido afetadas por situações, como incêndios, chuvas intensas, alagamentos, inundações, enxurradas, vendavais, deslizamentos e realocações de área de risco.

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab) será a responsável pela gestão e execução do programa. A Codhab divulgará os dados do programa, incluindo a lista de estabelecimentos credenciados e o número de beneficiados no Portal da Transparência e no portal da companhia.

