Mais de 1200 multas para o uso de celular ao volante foram aplicadas pela PMDF

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) aplicou 1283 multas para pessoas que utilizavam o celular ao volante entre segunda-feira (5/5) e domingo (11/5). Só neste final de semana, quase 400 autuações do mesmo motivo foram registradas.

Além desse cenário, 260 motoristas foram multados por embriaguez ao volante. De acordo com a Lei Seca, a tolerância de álcool ao dirigir é zero, o que significa que não é permitido nenhum nível de álcool no organismo quando dirigir.

Outras penalidades foram aplicadas durante a semana para os condutores. Foram 1005 autuações de não uso de cinto de segurança e 110 dirigindo sem habilitação.

De acordo com a PMDF, a fiscalização de trânsito de forma rigorosa em todo o território do Distrito Federal, especialmente em pontos críticos com maior fluxo de veículos e registros de ocorrências, continuará a todo vapor.