Vendas de móveis e de eletrodomésticos crescem quase 10% no DF

Cinco das oito atividades pesquisadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) registraram alta no volume de vendas do comércio varejista na comparação com março de 2024.

Mesmo com o carnaval, os dados divulgados ontem mostram um aumento de 2,1% no volume de vendas em relação a fevereiro, já descontados os efeitos sazonais. O desempenho superou a média nacional, que registrou alta de 0,8%. O maior aumento foi registrado no setor de Móveis e eletrodomésticos: 9,5%.

Na comparação anual, sem ajuste sazonal, o varejo local avançou 0,7%, mantendo a trajetória de crescimento desde dezembro de 2023. O acumulado do ano aponta para uma expansão de 3,7% em relação ao mesmo período de 2024. Nos últimos 12 meses, a alta foi de 4,4%.

O presidente do Sistema Fecomércio, José Aparecido Freire, vê um cenário preocupante para os próximos meses. "Reflexo do aumento da inflação, da manutenção de juros elevados e do esforço das famílias para reduzir a inadimplência e estabilizar os níveis de endividamento. Ainda assim, o nível de emprego e a renda dos trabalhadores no DF sustentam um desempenho do varejo local superior ao nacional. Diante desse cenário, estima-se um crescimento de até 4% para o setor ao longo do ano", avalia.

Panorama setor por setor

Móveis e eletrodomésticos

Apresentou o maior crescimento no volume de vendas em março de 2025, com uma alta expressiva de 9,5% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Está em expansão desde dezembro.

Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria

Registrou um aumento de 5,6% no volume de vendas em relação ao mesmo período do ano anterior. Mantém uma trajetória de crescimento ainda mais longa, acumulando altas desde março de 2023, o que sinaliza uma demanda contínua por produtos essenciais e de higiene pessoal.

Livros, jornais, revistas e papelaria

Após uma retração em fevereiro, mostrou sinais de recuperação, com um aumento de 3,5% no volume de vendas em comparação com março de 2024.

Tecidos, vestuário e calçados

Continua em trajetória ascendente, registrando um crescimento de 2,5% no volume de vendas em relação a março de 2024. Esse é o sétimo mês consecutivo de alta para o segmento.

Combustíveis e lubrificantes

Apresentou um crescimento mais modesto, de 1,0%, no volume de vendas em comparação com março do ano anterior. Mantém sequência de altas desde setembro de 2024.

Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação

Em contraste com os setores em alta, apresentou uma queda significativa de 26,8% no volume de vendas em relação a março de 2024. Pode refletir mudanças nas necessidades de consumo ou fatores específicos do mercado de tecnologia.

Artigos de uso pessoal e doméstico

Registrou um recuo nas vendas, com uma queda de 6,4% em comparação com março do ano anterior, interrompendo uma sequência positiva que vinha desde maio de 2024.

Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo

Apresentou uma leve queda de 0,7% no volume de vendas em relação a março de 2024. Com isso, foi interrompida uma sequência de altas que vinha desde dezembro de 2023, indicando uma possível estabilização no consumo desses bens essenciais.

600

Quantidade estimada de expositores que devem participar da 16ª edição da AgroBrasília, entre terça e sexta-feira da semana que vem. A previsão é de que o número de visitantes ultrapasse o do ano passado, que ficou em 170 mil pessoas. O evento, com o tema Agro para Todos, impulsiona o mercado rural e se consolida como um espaço estratégico para a apresentação de produtos agropecuários.

Capital das motos

A Praça das Fontes, no Conjunto Nacional, será o ponto de encontro na capital federal do Distinguished Gentleman's Ride 2025, no domingo. O evento é realizado, simultaneamente, em mais de mil cidades por todo o mundo, tendo como foco o combate ao câncer de próstata e os cuidados com a saúde mental dos homens. A participação é gratuita, mas é necessário inscrever-se pelo site oficial: www.gentlemansride.com/rides/brazil/brasilia. Além do passeio, o ação contará com uma programação musical especial no Conjunto Nacional. A partir do meio-dia, quem abre o palco é a banda Japa & The Johnsons, seguida pelo grupo Parasitas do Cerrado, às 14h30. Encerrando a tarde, às 16h30, o som fica por conta da banda Miergo.

Produtividade da mandioca

A área plantada aumentou 15,29% em relação a 2023. Passou de 883 hectares para 1.018 (foto: Ed Alves/CB/DA.Press)

Uma análise mais aprofundada do Relatório de Informações Agropecuárias (RIA) 2024, divulgado pela Emater na semana passada, mostra um crescimento expressivo do cultivo da mandioca no Distrito Federal. A área plantada aumentou 15,29% em relação a 2023. Passou de 883 hectares para 1.018. Índice ainda maior foi registrado entre os produtores: 15,42%. Saltou de 1.920 para 2.216. Chama a atenção também a produtividade obtida na capital federal. Ficou em 20 toneladas e meia por hectare — bem acima da média nacional, que está em nove.

Curtinhas

Os ingressos para a tradicional festa junina da Fundação Assefaz (Associação de Assistência à Saúde dos Servidores do Ministério da Fazenda) estão à venda. Os beneficiários da entidade pagam R$ 15; e o público em geral, R$ 25. A festa, marcada para 14 de junho no clube olímpico da Assefaz, no Setor de Clubes Esportivos Sul, terá apresentação de quadrilha, espaço kids e show da banda Oxente Cerrado. Mais informações: (61) 99189-4833.

O ex-lutador Rogério Minotouro, um dos expoentes do MMA na última década, estará em Brasília, entre quarta e quinta da semana que vem, para o lançamento do projeto Esporte para além das fronteiras. A iniciativa pretende aproximar o mundo das artes marciais ao currículo escolar, com foco no desenvolvimento físico, emocional e ético de crianças e jovens.

O Metrô-DF realiza hoje, a partir das 9h, uma audiência pública para discutir a modernização do sistema de sinalização e controle, além da aquisição de novos trens para reforçar a frota. O encontro é aberto a toda a população. Será realizado no auditório do complexo administrativo da empresa, em Águas Claras, com transmissão pelo YouTube. (veja abaixo)