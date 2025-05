Dupla de SP suspeita de aplicar golpe em idoso e gerar prejuízo de R$12 mil é presa

Com os suspeitos, foram encontrados cerca de R$ 2 mil em espécie, dois cartões bancários com os nomes parcialmente raspados, duas máquinas de cartão e um extrato bancário em nome do idoso - (crédito: PMDF/Divulgação)

Dois homens foram presos na tarde deste sábado (17/5), acusados de aplicar um golpe contra um idoso na cidade de Anápolis, em Goiás. Na ocasião, os suspeitos simularam a venda de uma máquina furadeira para o homem de idade, e acabaram furtando o cartão dele. O prejuízo financeiro foi de R$ 12 mil. A dupla foi detida pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na DF-075, Estrada Parque Núcleo Bandeirante, sentido Brasília.

Com o auxílio da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) e Polícia Rodoviária Federal, os militares do DF receberam a informação de que o carro utilizado pelos suspeitos trafegava pela rodovia. Durante o patrulhamento pela estrada, a PMDF localizou o veículo e realizou a abordagem.

Tratam-se de dois homens de 27 e 28 anos, vindos do estado de São Paulo. Com os suspeitos, os policiais encontraram cerca de R$ 2 mil em espécie, dois cartões bancários com os nomes parcialmente raspados, duas máquinas de cartão e um extrato bancário em nome do idoso.

A dupla foi presa e encaminhada à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), onde foram autuados em flagrante pelo crime de furto mediante fraude.