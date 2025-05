Carro em chamas na L2 Sul assusta motoristas nesta segunda (19/5)

Um carro pegou fogo na tarde desta segunda-feira (19/5), por volta das 12h50, na via L2 Sul, em Brasília, nas proximidades da quadra 412 da Asa Sul. Uma viatura da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) já estava no local para auxiliar no controle do tráfego.

Imagens registradas por testemunhas mostram o veículo em chamas no canto esquerdo da pista, o que causou preocupação entre os motoristas que passavam pela região.

Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos ou sobre as causas do incêndio. Apesar do incidente, o fluxo de veículos seguiu normalmente.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel

