Arraiá traz programação gratuita para todas as idades em São Sebastião

Dando início à temporada de festas juninas em São Sebastião, o Balão central do Bosque vai ser realizado nos dias 30 e 31 de março com uma programação gratuita para público de todas as idades. Realizados pelo Instituto Cultural Chinelo de Couro, com apoio da Biblioteca do Bosque, os festejos têm apresentação de “Edilaine, a Patroa”, narração de audiodescrição de Fábio Corinthiano e todos os shows contarão com interpretação em Libras.

No dia 30 de maio haverá apresentações de Amigos da viola, as quadrilhas juninas Chinelo de couro e Coisas da roça, Top xote, Carol Bastos e Dan Sousa. Enquanto no dia 31 de maio, a festa será animada por Folia dos reis, as quadrilhas Santo Afonso e Formiga da roça, Dennys e Paulo, DJ Luca Durães e Railson e Gabriel, finalizando com um sorteio de brindes para as mães presentes no evento.

A programação ainda inclui uma exposição especial de pinturas de Jeff Duprado, uma mostra temática junina para celebrar a cultura em todas as suas formas, e uma variedade de barraquinhas com comidas típicas como pamonha, canjica, bolo de milho, quentão e muitos outros.

