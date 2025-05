Homem é preso com pistola após disparos em Sobradinho II

A ação foi realizada por policiais militares do Grupo Tático Operacional do 13º Batalhão (Gtop 33), após uma denúncia de disparos próximo ao Vale do Pinheiros. - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo na noite deste domingo (18/5), em Sobradinho II. A ação foi realizada por policiais militares do Grupo Tático Operacional do 13º Batalhão (Gtop 33), após uma denúncia de disparos próximo ao Vale do Pinheiros.



De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), os agentes foram acionados às 19h para verificar uma ocorrência de tiros na região. Ao chegarem no local indicado, os policiais avistaram um homem em atitude suspeita. Durante a abordagem, foi encontrada uma pistola calibre .40 carregada com 12 munições intactas.

O suspeito foi encaminhado à 35ª Delegacia de Polícia, onde ficou à disposição da Justiça para as medidas cabíveis.