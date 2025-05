Vacinação: Biotic e Saúde realizam Dia D no Parque Tecnológico de Brasília

O Dia D ocorrerá das 9h às 16h, no Sebraelab, localizado no Biotic - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O Parque Tecnológico de Brasília (Biotic), em parceria com a Secretaria de Saúde (SES-DF), realizará na sexta-feira (23/5) o Dia D de Vacinação. A iniciativa, que chega à terceira edição, visa a ampliar a cobertura vacinal no DF e facilitar o acesso da população às vacinas incluídas no calendário oficial do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

A ação de imunização é aberta ao público.

O Dia D ocorrerá das 9h às 16h, no Sebraelab, localizado no Biotic, e oferecerá imunizantes contra covid-19, influenza e outras doenças contempladas pelo PNI. Para receber as vacinas, os cidadãos devem apresentar documento de identificação com foto e carteira de vacinação.

A Secretaria de Saúde reforça a importância da participação da população para garantir a proteção coletiva contra doenças que representam riscos à saúde pública. A expectativa é que centenas de pessoas aproveitem a oportunidade para atualizar suas carteiras de vacinação.

Serviço

Dia D de Vacinação no Biotic

Data: sexta-feira (23/5)

Horário: 9h às 16h

Local: Sebraelab, Biotic – Parque Tecnológico de Brasília, Lote 4, Granja do Torto – DF

Documentos necessários: documento com foto e Carteira de Vacinação

Entrada gratuita.

*Com informações da Agência Brasília