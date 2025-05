Mulher é atacada com chave de roda na frente de bebê

Um caso brutal de tentativa de feminicídio abalou os moradores da zona rural do Paranoá, na noite desta quinta-feira (22/5). Uma mulher de 28 anos ficou gravemente ferida após ser atacada pelo companheiro, um homem de 30 anos, com golpes de chave de roda. O crime ocorreu enquanto a vítima cuidava de um bebê de apenas dois meses. O autor foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) na manhã desta sexta-feira (23/5).

Tudo teve início dentro da residência do casal, no Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, e se estendeu para a via pública, onde a intensidade das agressões aumentou. A mulher foi socorrida e levada ao Hospital Regional do Paranoá, onde conseguiu prestar depoimento em vídeo à equipe policial, detalhando a violência sofrida.

Após o ataque, o agressor fugiu. A Polícia Civil (PCDF) iniciou uma intensa busca pelo homem, realizando diligências durante toda a madrugada. A operação resultou na prisão dele por volta das 10h30 desta sexta-feira (23/5), por policiais da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá). Agora ele está à disposição da Justiça.